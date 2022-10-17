Забыла о карьере: что вынудило звезду «Она написала убийство» сбежать из Америки

Карьера Анджелы Лэнсбери сделала крутой поворот, когда актрисе было уже 40 лет. Если до этого она играла в основном второстепенных персонажей, то в сериале «Она написала убийство» в 80-х ей досталась главная роль. Проект с ее участием имел огромный успех и задержался на экранах на целых 12 лет.

Но сериала в жизни Лэнсбери могло не случиться. В 1970 году она оставила работу в Голливуде, чтобы уехать в настоящую глушь в Ирландии. К тому времени актриса воспитывала двоих детей — дочь Дейдру и сына Энтони — от брака с коллегой Питером Шоу. И подростковый возраст их отпрыски переживали тяжело: брат и сестра увлеклись запрещенными веществами. А вскоре семью Анджелы настиг еще один удар: их дом в Малибу сгорел дотла.

Потерю недвижимости актриса восприняла как знак. Она без сожалений променяла шумную Америку на сельскую местность в Ирландии, куда перевезла всю семью. Оказавшись без своих компаний, Дейдра и Энтони смогли избавиться от пагубных зависимостей и вернуться к нормальной жизни. А спустя несколько лет Лэнсбери вновь прилетела в Америку и возобновила работу.