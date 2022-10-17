Забыла о карьере: что вынудило звезду «Она написала убийство» сбежать из Америки
Анджела Лэнсбери променяла Голливуд на ирландскую глушь.
Карьера Анджелы Лэнсбери сделала крутой поворот, когда актрисе было уже 40 лет. Если до этого она играла в основном второстепенных персонажей, то в сериале «Она написала убийство» в 80-х ей досталась главная роль. Проект с ее участием имел огромный успех и задержался на экранах на целых 12 лет.
Но сериала в жизни Лэнсбери могло не случиться. В 1970 году она оставила работу в Голливуде, чтобы уехать в настоящую глушь в Ирландии. К тому времени актриса воспитывала двоих детей — дочь Дейдру и сына Энтони — от брака с коллегой Питером Шоу. И подростковый возраст их отпрыски переживали тяжело: брат и сестра увлеклись запрещенными веществами. А вскоре семью Анджелы настиг еще один удар: их дом в Малибу сгорел дотла.
Потерю недвижимости актриса восприняла как знак. Она без сожалений променяла шумную Америку на сельскую местность в Ирландии, куда перевезла всю семью. Оказавшись без своих компаний, Дейдра и Энтони смогли избавиться от пагубных зависимостей и вернуться к нормальной жизни. А спустя несколько лет Лэнсбери вновь прилетела в Америку и возобновила работу.