Забыла надеть парик: слабонервным лучше не видеть это фото Пугачевой

Алла Пугачева никогда не появлялась на сцене без своей фирменной пышной укладки. Чтобы экономить время на создании идеальной прически, Примадонна начала носить парики. С ними она решила не расставаться и после завершения карьеры.

Артистка давно перестала светиться на светских мероприятиях, поэтому поклонникам не остается ничего другого, кроме как следить за ее жизнью в соцсетях. Публикации Алла Борисовна оставляет редко, но метко. Каждая из них становится для подписчиков большим событием, особенно если знаменитость показывает свои фотографии. Одна из них точно надолго останется в памяти фолловеров.

Певица обнародовала такой снимок, который слабонервным лучше не видеть. Перед камерой исполнительница позировала без макияжа, но это еще полбеды. Она забыла надеть парик и, кажется, только что вышла из душа — волосы звезды были мокрыми и растрепанными.