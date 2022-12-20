Забыла, что ей уже давно не 20 лет: гляньте, какой стала Вайнона Райдер в 51 год

Вайнона Райдер была особенно популярна в 90-е. Многие до сих пор любят и смотрят такие фильмы с ее участием, как «Маленькие женщины» и «Эпоха невинности». Талант звезды высоко оценили не только зрители, но и критики — артистка номинировалась и на «Оскар», и на «Золотой глобус». Тем не менее без темных пятен в ее карьере не обошлось.

В начале нулевых артистка угодил в скандал: она была арестована по обвинению в краже. К проблемам с законом добавились проблемы с запрещенными препаратами. Казалось, что на дальнейшем успехе Райдер можно поставить крест.

Однако знаменитость сумела взять себя в руки: она по-прежнему активно снимается в кино и радует поклонников своей красотой. В последнее время снимки актрисы и вовсе производят фурор, ведь в свои 51 Райдер выглядит великолепно. Многие даже говорят о том, что Вайнона попросту забыла, что ей давно не 20 лет: она отдает предпочтение молодежному стиле как в прическе и макияже, так и в одежде, чем, впрочем, только восхищает публику.