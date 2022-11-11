Забыл про измены: как выглядит жена Тома Харди, ради которой он стал примерным отцом

Секс-символ Британии Том Харди часто становился героем прессы благодаря скандальным выходкам и вызывающему поведению. Однако несколько лет назад актер решил остепениться, и в этом есть немалая заслуга его нынешней жены.

Харди женился на Шарлотте Райли 12 лет назад, и, судя по всему, супруги счастливы вместе. Однако для актера путь к семейному благополучию был тернист. Первая жена ушла от звезды через пять лет после совместной жизни. Причиной разрыва стало пристрастие Харди к запрещенным веществам и гулянкам. Со следующей пассией артист начал встречаться в 2005 году, а в 2008 у них появился ребенок. И снова счастье длилось недолго. Счастливым папой Харди был лишь год.

Свою нынешнюю жену Том повстречал во время работы над картиной «Грозовой перевал». Тогда-то и начался их роман. Спустя пять лет Харди и Райли официально оформили отношения, скрыв от общественности. С тех пор о личной жизни британского актера почти ничего не известно. Есть информация, что у семейной четы двое детей, но супруги не разглашают ни их пол, ни имена. Порой Харди рассказывает, как он любит свою жену и выражает ей благодарность за поддержку.