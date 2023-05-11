Забрал сына и уехал: Дмитрий Певцов оставил жену в День Победы

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали мужем и женой в 1994 году. Знаменитости вместе воспитывают сына Елисея и не скрывают подробности своих отношений от многочисленных поклонников. Однако не так давно стало известно, что прославленный артист оставил супругу.

Как рассказал сам Певцов в своем Telegram-канале, в честь 9 Мая он отправился в Северную столицу, где планирует серию выступлений со своим коллективом. В качестве компании он взял с собой сына, который появится с ним на сцене, а вот супругу решил оставить дома.

При этом артист не раскрыл, почему Дроздова, которая редко расстается с мужем, предпочла остаться дома. Неожиданное путешествие очень удивило поклонников, которые даже предположили, что супруги сейчас могут переживать тяжелые времена и кризис в отношениях, поскольку решили провести праздники в разных городах.