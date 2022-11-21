«Забил» жену в туалете: правда о «Ворошиловском стрелке» поразит до глубины души

Великий советский актер Михаил Ульянов часто рефлексировал на тему своего таланта. По словам режиссера Сергея Соловьева, с которым они сотрудничали в двух фильмах, артист много выпивал в такие моменты. И это пристрастие приводило к проблемам.

Закадычным другом Ульянова был Анатолий Папанов, с которым они часто пили вместе. Актеры буквально выпадали из реальности, а театрам, где они играли, даже приходилось закрываться в этот период.

Соловьев поведал историю, как однажды артисты сидели дома у Ульянова. Его супруга Алла Парфаньяк, недовольная происходящим, высказала все мужчинам. В ответ Ульянов и Папанов оставили ее в туалете и забили дверь гвоздями. Парфаньяк не могла выбраться сутки, пока те продолжали пить.

Конец этому безумию положила одна история, едва не закончившаяся трагедией. Однажды Ульянов после очередной пьянки проснулся от того, что на его ногу наехало колесо трамвая. Актер сам не помнил, как оказался на улице и поскользнулся на рельсах. Ему повезло, что трамвай остановился в миллиметре от ноги, но с той поры Ульянов навсегда завязал со спиртным.