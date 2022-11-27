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«Забери солнце с собою»: в этой блондинке вы точно не узнаете звезду «Фабрики звезд»

27 ноября 2022 09:00
«Забери солнце с собою»: в этой блондинке вы точно не узнаете звезду «Фабрики звезд»

Одинока и редко мелькает на экранах.

Елена Терлеева выступает на сцене с ранних лет. Юная исполнительница заняла первое место в конкурсе «Утренняя звезда», но слава не принесла ей популярности в школе – одноклассники ей завидовали и говорили колкости.

На всю Россию певицу прославил проект «Фабрика звезд-2» и ее хит «Забери солнце с собою». Терлеевой прочили статус главной исполнительницы страны за ее яркий голос, но после завершения контракта с Максимом Фадеевым, продюсер о ней забыл.

И Елена Терлеева стала петь в ресторанах и давать уроки вокала.

Сейчас Терлеевой 37 лет. Певица немного постарела, но все еще не утратила своего обаяния. Елена Терлеева никогда не состояла в браке – детей у нее тоже нет. Личной жизни певица всегда предпочитала карьеру.

«Забери солнце с собою»: в этой блондинке вы точно не узнаете звезду «Фабрики звезд»
Фото: соцсети, кадры из шоу "Фабрика звезд" (2002-2007)
Алла Новикова
Алла Новикова
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