Забавный тест: ответьте на простые вопросы, а мы угадаем ваш пол, возраст и характер

В интернете можно найти множество забавных тестов, создатели которых обещают, что смогут с невероятной точностью назвать тип личности, возраст, пол и другие характеристики респондента. Разумеется, в большинстве своем эти тесты - не более чем развлечение. Для того, чтобы узнать о себе какую-то достоверную информацию, необходимо пройти проверенные временем психологические тесты. Кстати, впервые они появились в 19 веке благодаря американскому психологу Джеймсу Маккину Кеттелу, правда, тогда они мало походили на современные тесты. Автором первого в мире теста в формате “вопрос-ответ” стал Альфред Бине в 1904 году. Именно по разработанному им Кеттелом образцу психологи создавали новые опросники, уже в 1920-х годах в США закипела массовая работа по созданию новых тестов, востребованных в учебных заведениях, при приеме сотрудников на работу и т.д. В наше время существует масса разновидностей тестов - например, вербальные (т.е. требующие от респондента развернутого ответа), тесты достижений, направленные на оценку каких-либо конкретных качеств и навыков.

Предлагаем вам пройти забавный тест: ответьте на несколько простых вопросов, а мы попробуем угадать ваши основные характеристики.