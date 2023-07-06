Забавный тест: насколько вы странный?

Странности - они на то и странности, что выбиваются из ряда привычных вещей. Они делают нас особенными, непохожими друг на друга, индивидуальными. Если б в мире не было чудаков, он был гораздо более скучным. А уж об изобретениях таких странных личностей можно говорить бесконечно - в разных уголках планеты достаточно примеров того, как чудаки дарят всем окружающим смех и радость. Например, в английской деревне под названием Купер-Хилл ежегодно проводятся соревнования под названием “Сырная гонка”. Если посмотреть на происходящее со стороны, может показаться, что оно слишком уж сильно напоминает хорошо знакомый всем нам футбол. Но на самом деле, скорее уж, футбол напоминает этот “вид спорта”, поскольку зародился гораздо позднее - “Сырные гонки” проводятся в этих краях вот уже более двухсот лет. Суть древней забавы предельно проста - участники гоняются за головкой сыра, которая катится с горки. Тот, кто поймает ее, и станет победителем. Но, конечно, главное в происходящем вовсе не победа, а участие и положительные эмоции, которые получают “спортсмены”.

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