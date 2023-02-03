За второй брак Майкова из «Бригады» осуждала вся страна: кто стала его женой (фото)

Павел Майков второй раз связал себя узами брака в 2006 году, женившись на возлюбленной Марии Саффо. Поклонники не оставили без внимания радостное событие в жизни актера, однако далеко не все оказались рады за него.

Дело в том, что до свадьбы с Майковым Саффо встречалась с его близким другом Михаилом Горевым. Сам артист при этом был в отношениях с Екатериной Масловской. Пары регулярно встречались семьями, а со временем у Саффо и Майкова начали зарождаться чувства друг к другу.

В итоге после практически полутора лет тайных отношений влюбленные решили раскрыть всю правду. Они оба ушли из своих семей, что привело к большому скандалу. Спустя некоторое время Горевой раскрыл все подробности поклонникам и дал откровенное интервью.

Поведение Майкова шокировало поклонников. Многие активно осуждали его, но артисту и его возлюбленной удалось справиться со всей многолетней критикой. Вот уже практически 20 лет они вместе, и даже самые бескомпромиссные поклонники смогли принять их решение.