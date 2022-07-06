«За Веру страшно»: состояние Сотниковой ужаснуло россиян

В новом выпуске шоу «Сегодня вечером» Николай Цискаридзе принимал в студии поэтессу Ларису Рубальскую, актрису Веру Сотникову и других гостей. Общим снимком из студии поделилась в соцсетях Рубальская. Но все внимание ее фолловеров было приковано к 61-летней Сотниковой, позирующей рядом с артистом балета. Ее состояние ужаснуло пользователей, отметивших лишние килограммы актрисы. По всей видимости, ненужных объемов Вере добавил и фасон платья, который ей не подходил.

«С лишним весом», «Толстит ее платье, надо бы темненькое», «Зачем такое платье надела?», «Неудачное фото», «За Веру страшно, очнеь поправилась», — написали комментаторы.

В прошлом году актриса переболела коронавирусом. Причем недуг она переносила очень тяжело: Сотникову пришлось госпитализировать. Даже спустя несколько недель после полного излечения звезда жаловалась на плохое самочувствие. Возможно, на фоне восстановления Сотникова и поправилась, предположили ее фанаты.