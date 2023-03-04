За успехи в карьере Юрию Соломину стоит благодарить женщину: вы будете в шоке, узнав ее имя

Не секрет, что в индустрии кино высоко ценится не только актерское мастерство, но и привлекательная внешность. И многие артисты готовы даже лечь на хирургический стол, чтобы добиться желаемого результата.

Но для молодого Юрия Соломина было неочевидно, что во время поступления в театральное училище члены приемной комиссии обязательно обратят внимание на его лицо. Поэтому он даже не задумывался о том, чтобы убрать свой заметный жировик, который точно не делал из него красавца.

Однако юноше повезло, и о его желании стать актером узнала классная руководительница Елизавета Ивановна. Женщина сразу отвела Юрия к своему мужу, который работал в местной больнице хирургом и быстро удалил опухоль. Скорее всего, тогда начинающий артист не придал этому событию большого значения. Однако со временем он понял, как сильно помогла учительница его творческой карьере.