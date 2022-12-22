За татуировками тела не видно: гляньте, каким стал красавчик-сын Синди Кроуфорд

В СМИ все чаще появляется имя первенца известной модели Синди Кроуфорд — Пресли Гербера. Наследник актрисы родился летом 1999 года в ее браке с бизнесменом и бывшим манекенщиком Рэнди Гербером.

Пресли активно ведет социальные сети, где рассказывает подробности своей жизни. На фото, которые публикует Гербер-младший, видно, каким высоким и статным красавчиком он стал. В свои 23 года сын Кроуфорд успел обзавестись большим количеством татуировок — ими покрыто почти все его тело.

Недавно в Сеть просочилась информация о том, что на личном фронте Пресли возникли серьезные неприятности. Еще в ноябре звездный наследник писал, что влюблен, и публиковал совместные фото с 25-летней моделью Лекси Вуд. По слухам, влюбленные были помолвлены, но знойная красотка бросила Гербера-младшего, поскольку решила, что карьера для нее важнее семьи.