За спиной у матери: сын Королевой засветился с обручальным кольцом

Архип Глушко удивил пользователей Сети, показав обручальное кольцо. Соответствующая публикация появилась в его социальных сетях.

Вот уже больше года наследник артистки встречается с танцовщицей Анной Валынкиной. Сначала они жили в особняке Королевой и Тарзана, а не так давно певица решила снять влюбленным собственную квартиру, чтобы те начали жить самостоятельную жизнь. При этом и певица, и ее супруг выступают против раннего брака Архипа, однако, судя по всему, он предпочел проигнорировать мнение родственников.

В опубликованных накануне записях видно, что Архип вместе с Анной решили прокатиться по Москве-реке. Знаменитости арендовали корабль и рассказали о поездке во всех подробностях. На одном же из снимков можно заметить золотое кольцо, которое красуется на безымянном пальце сына Королевой.

Сам Архип предпочел никак не комментировать ситуацию. Поклонники однако уже решили, что 20-летний сын Королевой тайно сыграл свадьбу со своей избранницей.