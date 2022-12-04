За синей краской скрывалась красотка: как Мистик из «Людей Икс» выглядит в реальной жизни

Хороша, как и двадцать лет назад.

Сегодня синекожая Мистик ассоциируется с Дженнифер Лоуренс, однако в нулевые эту роль играла совсем другая актриса. За «чешуйчатым» костюмом скрывалась ослепительная Ребекка Ромейн.

В кино артистка дебютировала в далеком 1997 году, сыграв небольшую роль в культовых «Друзьях». Помимо «Людей Икс», в фильмографии Ромейн можно выделить боевик «Роллербол», триллер «Роковая женщина», драму «Прожигатели жизни» и сериал «Иствик».

За годы эта 50-летняя красотка не утратила своей привлекательности.

Ребекка Ромейн все еще мелькает в кино и занимается озвучкой супергеройских мультфильмов. Сложилась и личная жизнь актрисы – эффектная блондинка замужем за Джерри О'Коннеллом, и пара воспитывает дочерей-близняшек.