За съемки вот в каком фильме было стыдно Саруману из «Властелина колец»

Британский актер Кристофер Ли в жизни был невероятно добрым человеком, занимавшимся благотворительностью. Однако на экране его прославили в основном роли злодеев — Дракулы, Франкенштейна, Распутина и Сарумана в трилогии «Властелин колец». Его кинокарьера насчитывает более 240 проектов, включая работы по озвучке. Но в самом ее начале, стремясь пополнить портфолио работами, Ли соглашался на сомнительные предложения о съемках.

Так, в 1970 году он снялся в ленте «Южени». Создатели представили актеру сценарий драматического хоррора, посвященного Маркизу де Саду. На деле это оказалась картина из разряда «фильмов для взрослых». Главная героиня по приглашению подруги приезжала на остров в загадочную резиденцию. Основной хронометраж ленты отводился на садомазохистские оргии и жестокие убийства. А постер картины украшала полуобнаженная актриса Мари Лильедаль.

Осознав смысловой уровень фильма, Кристофер пришел в ярость. Но было уже поздно — контракт на съемки был подписан. Лента ожидаемо провалилась в прокате, а на киносервисах она до сих пор отмечена очень низким рейтингом.