За съемки в российском блокбастере Шварценеггеру пригрозили судом: причина удивит

Мини-сериал «Ермак» стал одним из самых долгих и затратных проектов в отечественном кинематографе конца XX века. Картина начала сниматься еще в 1986 году, работа над ней заняла долгие 10 лет. Долгожданная премьера состоялась лишь в 1997 году. Главные роли в ленте получили Виктор Степанов, Никита Джигурда, Ирина Алферова и Евгений Евстигнеев, для которого фильм стал последней работой.

Но зрители даже не догадывались, что в кадре вместе с советскими артистами мог играть и голливудский актер. Оказывается, сняться в «Ермаке» собирался Арнольд Шварценеггер. Он должен был сыграть атамана Ивана Кольцо. Актер признавался, что с радостью бы примерил на себя образ простого русского мужика.

Однако американские продюсеры начали грозить Арнольду судом. Согласно условиям его контрактов, актер мог появляться в кино лишь в главных ролях. Но Ермака Шварценеггеру сыграть не предложили. В результате Арнольда пришлось заменить на Джигурду.