За руку довела до ЗАГСа: с кем сейчас живет красотка-вдова Дмитрия Марьянова (фото)

Дмитрий Марьянов стал звездой экрана еще в юности. В 80-х он сыграл в картинах «Выше радуги» и «Дорогая Елена Сергеевна», которые прославили его на всю страну. Личная жизнь актера была не менее насыщенной, чем его карьера.

Марьянов всегда славился своей любвеобильностью и свободолюбием. У артиста было множество романов, но Дмитрий не спешил связывать себя узами брака. И все же однажды он пошел на этот шаг.

Единственной официальной супругой Марьянова стала красавица Ксения Бик, которая буквально за руку привела актера в ЗАГС. Они познакомились на дне рождении у Гоши Куценко и сразу же понравились друг другу.

Марьянова не стало в 2017 году. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Также в прессе писали, что актер страдал от алкогольной зависимости. Вдова артиста тяжело переживала его уход, но смогла справиться с горем. В прошлом году она снова вышла замуж. Избранником Бик стал журналист Сергей Соболев. Их свадьба прошла в узком кругу родных и близких. На снимках молодожены выглядят счастливыми и влюбленными.