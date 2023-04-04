За романом Веры Глаголевой с красавцем-актером следила вся страна: сегодня его не узнать

Вера Глаголева и Родион Нахапетов с виду казались идеальной парой. Супруги воспитывали двух дочерей и относились друг к другу с невероятной нежностью и любовью. За развитием их отношений наблюдали миллионы поклонников, которых ждало горькое разочарование.

Спустя 16 лет в браке звезды развелись. Нахапетов отправился в США, где завел интрижку с Натальей Шляпникофф. Это и стало причиной расставания. Глаголева стойко приняла новость о том, что у ее мужа появилась другая. А вот звездные наследницы — Анна и Мария — долгое время отказывались от общения с отцом.

Со временем они все же нашли в себе силы сменить гнев на милость. Старшая дочь Глаголевой опубликовала в соцсетях совместный снимок с отцом и сестрой. Публикация наделала немало шума: интернет-пользователи не сразу узнали бывшего мужа ныне покойной актрисы.

Внешность 79-летнего артиста восхитила публику. Многие отметили, что, несмотря на седину и возраст, Родион Рафаилович не утратил своего очарования. «Самый красивый мужчина в отечественном кино», «Папа прекрасно выглядит. Просто красавчик», — пишут в Сети.