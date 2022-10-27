За ремейк этой комедии американцев уничтожили: россияне поймут почему

Драма «Игрушка» Франсиса Вебера вышла в прокат в 1976 году и сразу завоевала сердца зрителей по всему миру. Фильм стал настолько популярным, что спустя некоторое время Голливуд решил выпустить свою версию. Однако американским продюсерам не удалось повторить успех оригинала.

За постановку новой версии взялся Ричард Доннер, снимавший и «Байки из склепа», и все серии «Смертельного оружия». В качестве главного актера был выбран темнокожий комик Ричард Прайор, который в 80-х был одним из крупнейших комиков киноиндустрии. Однако картина, несмотря на старания всей съемочной группы, была раскритикована публикой.

Как отмечали эксперты, у Доннера получилось снять практически покадровую копию французского фильма. Большая часть сцен выглядит так же, как и в картине Вебера. Единственная сильная часть картины — игра Прайора, который своим комедийным талантом спас фильм от полного провала.

Фильм стал одним из худших в карьере и режиссера, и актера, а зрители со всего мира до сих пор весьма негативно реагируют на их работу. Например, на сайте «Кинопоиск» рейтинг картины составляет 5.4, а на международном портале IMDb — всего лишь 5.8.