За провалом самой бездарной актрисы России стоит бывший муж: вы точно плевались при просмотре его фильмов

Часто режиссеры снимают в своих картинах собственных жен. Обычно это приносит артисткам популярность и востребованность, но в случае с Юлией Александровой все получилось наоборот.

Актриса появлялась во многих фильмах своего супруга Жоры Крыжовникова, среди которых «Горько!», «Горько! 2», «Самый лучший день». Однако комедийные ленты были удостоены шквала негативных отзывов и комментариев. Так фильмы Крыжовникова стали олицетворением антикачества.

Режиссер потопил не только самого себя, но и супругу.

После участия в низкопробных лентах Александрова и ее имя были опозорены. Юлию называли самой бездарной актрисой современности, и никто из режиссеров не желал видеть ее в своих фильмах.

Но ситуация переломилась после развода Александровой и Крыжовникова. Юлия начала сниматься в более приличных картинах, а ее репутация самой бездарной актрисы сходит на нет. Вот в каких лентах можно увидеть Александрову: «Папа», «Кощей. Начало», «Дополнительный урок», «Я любила мужа».