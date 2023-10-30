За появлением на свет этой актрисы наблюдала вся страна: как так вышло

Актриса Анна Ковальчук прославилась на всю страну благодаря детективному сериалу «Тайны следствия». Вот уже несколько лет артистка снимается в популярном проекте, но мало кто знает, как самоотверженно подходит звезда экрана к своей работе.

Дело в том, что после первого сезона актриса забеременела от своего первого супруга Анатолия Ильченко. И создатели шоу предпочли не скрывать беременность от зрителей. Чтобы добавить реализма, в сериале были показаны реальные роды Ковальчук из роддома.

Снимать рождение дочери Златы доверили оператору сериала. А после девочка появилась уже в роли дочери Марии Швецовой, героини Ковальчук. Девочка работала в проекте в течение нескольких сезонов, а зрители наблюдали за ее взрослением, но все же она выбрала другую профессию и после школы стала студенткой юрфака МГИМО.