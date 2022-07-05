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Киноафиша Статьи «За помощью не обращалась»: правда о финансах Пугачевой вышла наружу

«За помощью не обращалась»: правда о финансах Пугачевой вышла наружу

5 июля 2022 17:55
«За помощью не обращалась»: правда о финансах Пугачевой вышла наружу

Поклонники внимательно следят за жизнью кумира.

Никас Сафронов прокомментировал слухи о бедственном положении Аллы Пугачевой. Ранее стало известно, что певица переехала из Израиля в Латвию.

Как отмечали поклонники, сменить место жительства артистка решила из-за финансовых проблем. Якобы в Израиле ей оказалось слишком дорого жить, поэтому она и отправилась с семьей в Латвию. Однако, как уверен Сафронов, осведомленный о жизни Примадонны, эти домыслы не являются правдой. Как рассказал художник, к нему певица еще не обращалась за поддержкой.

«Живет по своим средствам, по своим возможностям. Надеюсь, что живет достойно. Ко мне за помощью не обращалась», — цитирует слова Сафронова портал Teleprogramma.pro.

При этом, как отмечают СМИ, другая возможная причина переезда артистки — это возможность видеться со своими близкими друзьями. Дело в том, что в Латвии живет большое количество русских артистов, среди которых, например, Лайма Вайкуле — давняя подруга Пугачевой. И именно тяга к своим близким вынудила певицу сменить страну.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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