За Олегом Ефремовым установили слежку во МХАТе: будете смеяться, когда узнаете зачем

Злоупотребление алкоголем и связанные с этим пагубным пристрастием инциденты — это настоящий бич почти для всей семьи Ефремовых. Из-за вредной привычки за Олегом Ефремовым во МХАТе устраивали самую настоящую слежку. Почему?

Из-за частых пьяных дебошей, которые по степени разрушительности легко могли сравниться со скандальными выходками его сына до того как угодить в тюрьму, эмоционального артиста часто размещали на первых полосах светских газет.

Александр Ширвиндт, несмотря на то, что был сослуживцем и даже другом Ефремова-старшего, рассказывал о нем не самые приятные вещи. Например, выпив чего-то горячительного, артист мог отправиться на парковку у театра крушить машины коллег. Из-за алкогольных инцидентов Ефремова в театре даже ввели специальную должность «комиссар по трезвости».

Этот человек должен был следить за всеми событиями, связанными с алкоголем, которые происходили во МХАТе. Но не справлялся и «комиссар». Один раз Ефремов-старший так напился в театре, что уснул лицом в тарелке высокопоставленного гостя из Болгарии. Скандал удалось замять, но не благодаря дипломатии или принесенным извинениям. Просто гость-политик попался с юмором.