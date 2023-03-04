За ним бегали толпы, а любил он одну: трагическая любовь главного сердцееда Голливуда

Король Голливуда, оскароносный сердцеед, запомнившийся российской аудитории по роли Ретта Батлера в «Унесенных ветром», Кларк Гейбл был кумиром миллионов женщин и олицетворением идеального мужчины. Невзирая на бешеную популярность и внимание со стороны прекрасной половины человечества, всю свою жизнь он любил только одну женщину. И после ее гибели он потерял смысл жизни.

С Кэрол Ломбард он познакомился, будучи женатым на дочери нефтяного магната Марии Лэнгэм. Постепенно разгоравшиеся чувства друг к другу они узаконили в перерыве съемок «Унесенных ветром». Пара предпочитала уединенную жизнь на ферме, где они наслаждались друг другом и мечтали о детях. Но два выкидыша сделали Ломбард бесплодной, что, впрочем, никак не отразилась на их чувствах друг к другу.

Во время войны супруга Гейбла часто ездила с агитационными поездками по стране. Из одной из них ей не суждено было вернуться. Кэрол так хотела быстрее приехать к любимому, что настояла на том, чтобы лететь на самолете, вопреки желанию мамы и пресс-секретаря артиста. Самолет разбился в горах. Обезумевший от горя повелитель Голливуда закрылся на своем ранчо, где лежал в обнимку с подушкой своей возлюбленной. Летом 1942-го актер записался добровольцем в летчики и совершил множество боевых вылетов.

Усилиями студии он вернулся в Голливуд, но уже другим человеком, который не ищет смерти, но больше не видит смысла в жизни.