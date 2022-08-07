За них не стыдно: 5 классных русских героев в американском кино
В большинстве фильмов русские персонажи являются членами мафии или как минимум откровенными злодеями.
Но есть в голливудских проектах примеры других героев, которыми действительно можно гордиться.
Илья Курякин
Честный и принципиальный сотрудник КГБ из «Агентов А.Н.К.Л.» может показаться чересчур стереотипным. Но по мере развития сюжета герой разрушает первое впечатление. Хотя он и остается слишком правильным, в отличие от своего коллеги Наполеона Соло, но раскрывается зрителям с лучшей стороны.
Гай Ричи вообще любит вводить русских персонажей в свои ленты. Почти ни одна его картина без них не обходится.
Но чаще всего он показывает условных олигархов или бандитов. На их фоне Илья Курякин выглядит настоящим героем, который ни в чем не уступает американскому агенту.
Борис Бритва
А это как раз тот случай, когда Гай Ричи ввел типичного русского бандита, как одного из главных персонажей. Режиссер умело балансирует на грани откровенного зла и карикатурности. Поэтому его Борис – удивительный герой, которого сложно ненавидеть.
Бывший сотрудник КГБ, а теперь торговец оружием, Бритва не привык церемониться в делах. Как типичный русский из фильмов Ричи, он всегда к месту вставляет нецензурную брань. А его методы избавления от врагов вызывают одновременно отвращение и восторг. Стереотипный ли этот персонаж? Возможно. Скучный? Точно нет.
Светлана
Конечно, в американском сериале «Бесстыжие» каждый герой непредсказуем и индивидуален. Но Светлана выделяется даже на фоне ярких членов семьи Галлагер. Она незаконно мигрировала в Штаты, занималась проституцией, затем вышла замуж за Микки, который вообще-то увлекался мужчинами.
Ну, а после развода начала жить шведской семьей вместе с Кевином и Ви.
Светлана обманом забрала бизнес своих партнеров. В уме, находчивости и смекалке ей действительно отказать нельзя. И пусть моментами героиня перегибает палку, таких сильных русских в американском кинематографе практически нет.
Алексей
Это единственный русский в сериале «Очень странные дела», с которым основные герои поддерживают хорошие отношения. Алексея полюбили все поклонники проекта. Да и как можно оставаться равнодушным к нему?
Зрителям в персонаже нравилось все – и его дружеские шутки над Хоппером, и самоотверженность. Алексей готов отказаться от своего изобретения ради чего-то более ценного.
Виктор Петров
Все прекрасно понимают, какой политик стал прототипом персонажа. Роднят их инициалы и прошлое в КГБ. Президент появляется в сериале «Карточный домик», начиная с 3 сезона, и выглядит достойным противником главного героя.
Создателям проекта удалось создать самостоятельного персонажа, не обделенного хитростью и умом.
Правда, они, к сожалению, не смогли избежать откровенных стереотипов в его изображении. Чего стоит только эпизод с космически дорогой водкой или типичная русская песня на официальном приеме.