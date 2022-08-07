За них не стыдно: 5 классных русских героев в американском кино

Но есть в голливудских проектах примеры других героев, которыми действительно можно гордиться.

Илья Курякин

«Агенты А.Н.К.Л.»

Честный и принципиальный сотрудник КГБ из «Агентов А.Н.К.Л.» может показаться чересчур стереотипным. Но по мере развития сюжета герой разрушает первое впечатление. Хотя он и остается слишком правильным, в отличие от своего коллеги Наполеона Соло, но раскрывается зрителям с лучшей стороны.

Гай Ричи вообще любит вводить русских персонажей в свои ленты. Почти ни одна его картина без них не обходится.

Но чаще всего он показывает условных олигархов или бандитов. На их фоне Илья Курякин выглядит настоящим героем, который ни в чем не уступает американскому агенту.

Борис Бритва

«Большой куш»

А это как раз тот случай, когда Гай Ричи ввел типичного русского бандита, как одного из главных персонажей. Режиссер умело балансирует на грани откровенного зла и карикатурности. Поэтому его Борис – удивительный герой, которого сложно ненавидеть.

Бывший сотрудник КГБ, а теперь торговец оружием, Бритва не привык церемониться в делах. Как типичный русский из фильмов Ричи, он всегда к месту вставляет нецензурную брань. А его методы избавления от врагов вызывают одновременно отвращение и восторг. Стереотипный ли этот персонаж? Возможно. Скучный? Точно нет.

Светлана

«Бесстыжие»

Конечно, в американском сериале «Бесстыжие» каждый герой непредсказуем и индивидуален. Но Светлана выделяется даже на фоне ярких членов семьи Галлагер. Она незаконно мигрировала в Штаты, занималась проституцией, затем вышла замуж за Микки, который вообще-то увлекался мужчинами.

Ну, а после развода начала жить шведской семьей вместе с Кевином и Ви.

Светлана обманом забрала бизнес своих партнеров. В уме, находчивости и смекалке ей действительно отказать нельзя. И пусть моментами героиня перегибает палку, таких сильных русских в американском кинематографе практически нет.

Алексей

«Очень странные дела»

Это единственный русский в сериале «Очень странные дела», с которым основные герои поддерживают хорошие отношения. Алексея полюбили все поклонники проекта. Да и как можно оставаться равнодушным к нему?

Зрителям в персонаже нравилось все – и его дружеские шутки над Хоппером, и самоотверженность. Алексей готов отказаться от своего изобретения ради чего-то более ценного.

Виктор Петров

«Карточный домик»

Все прекрасно понимают, какой политик стал прототипом персонажа. Роднят их инициалы и прошлое в КГБ. Президент появляется в сериале «Карточный домик», начиная с 3 сезона, и выглядит достойным противником главного героя.

Создателям проекта удалось создать самостоятельного персонажа, не обделенного хитростью и умом.

Правда, они, к сожалению, не смогли избежать откровенных стереотипов в его изображении. Чего стоит только эпизод с космически дорогой водкой или типичная русская песня на официальном приеме.