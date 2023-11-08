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За миллионы лет до египтян: сфинкса официально создали не люди, и вот что обнаружили ученые

8 ноября 2023 06:45
За миллионы лет до египтян: сфинкса официально создали не люди, и вот что обнаружили ученые

Сенсационное заявление перевернуло научный мир.

Изваяния древнего мира полны тайн и загадок. Люди веками всматриваются в сфинкса, чтобы понять, как египтяне смогли создать такое исполинское и могучее сооружение. В 80-е геолог Фарук Эль-Баз продолжил, что историческому памятнику может быть не несколько тысяч лет, а миллионы.

Тогда многие посмеялись над гипотезой специалиста. Однако спустя время исследователи из Нью-Йоркского университета подтвердили смелую догадку Эль-База. Ученые обнаружили, что Сфинкс был создан из глыбы, рожденной самой природой. Камни могли торчать из песка веками, прежде чем их коснулась рука человека.

Специалисты проверили теорию экспериментально: они изготовили глиняную модель и «обдували» ее ветром. Так ученые смогли доказать, что свою форму гигантская скульптура получила благодаря влаге и ветру, а уже древние египтяне вырезали из нее человеческую голову.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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