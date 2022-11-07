За маской чучела была секс-бомба: 45-летней Ляле из «Аншлага» позавидуют все россиянки

Смешная девочка Ляля с косичками, бантами и большим круглыми очками в начале «нулевых» мгновенно стала звездой «Аншлага». Она искренне выбалтывала все секреты семьи, чем очень смешила зрителей. Лишь через некоторое время они узнали, что Ляля, а потом и Муза Петровна Шальных — это образы супруги Геннадия Ветрова Карины. За нелепыми костюмами скрывалась настоящая красавица с пышными формами, которой впору было появляться на обложках мужских журналов.

К своим сценическим амплуа Карина относилась спокойно: она никогда не скрывала, что выходила замуж за комика, который был старше в два раза, по расчету. Зверева надеялась, что артист поможет ей пробиться на эстраду. Но во время свиданий девушка влюбилась в него по-настоящему. Ради семейной жизни она отказалась от участия в группе «Блестящие» — ей предлагали заменить ушедшую Жанну Фриске.

Популярность к Карине пришла быстро, вскоре в «Аншлаге» появились отдельные номера с ее героинями. Так продолжалось до 2010 года, после чего Карина и Геннадий расстались. Из юмористической телепрограммы сценки со Зверевой начали вырезать, и с экранов вечернего прайм-тайма она пропала.

Сейчас артистке уже исполнилось 45 лет. Она эффектно выглядит, что объясняется постоянным тренировками в спортзале. Кроме того, Зверева прибегла к пластической операции по увеличению груди. Карина изредка снимется в сериалах и кино, записывает песни и появляется в откровенных фотосессиях. Замуж она больше так и не вышла, но в 2017 году родила сына от бойфренда-тренера.