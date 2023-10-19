За кадром творится безумие: известный актер неспроста ушел из «Елок»

Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов впервые снялся в новогодней франшизе «Елки» в 2013 году. Артист успел сыграть в знаменитых фильмах и даже выступить как режиссер, поставив одну из новелл. Однако не так давно стало известно, почему Богданов предпочел покинуть проект после восьмой части.

Как оказалось, артист разочаровался в новогодней франшизе. По его словам, режиссеры монтажа сделали из его новеллы совершенно другое кино, которое он не планировал. Никто из коллег не советовался с ним, поэтому он решил навсегда уйти из проекта.

«Сильно расстроился и разочаровался, когда „Елки-8“ вышли», — цитирует слова знаменитости «Комсомольская правда».

При этом Богданов отметил, что продюсерам пора завершить «Елки». Он надеется, что предстоящий 10-й фильм станет последним, а серия фильмов вовремя закончится.