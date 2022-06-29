«За гранью»: вышедшую на ринг Загитову растоптали

Хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал боксерский поединок Алины Загитовой. Спортсмен не оценил эксперименты фигуристки.

Несколько дней назад олимпийская чемпионка вышла на ринг с профессиональным боксером Олегом Саитовым, который на глаза десятков поклонников провел для нее мастер-класс. Многие поклонники похвалили спортсменку за смелость открывать для себя новые виды спорта. Однако коллеги Загитовой не остались в таком же восторге.

Как отметил Фетисов, выступления фигуристок в настолько «мужских» видах спорта кажутся ему странными. По его словам, важно, чтобы спортсменки не выглядели смешно, пытаясь освоить новую для себя дисциплину, однако Загитова не справилась с этой задачей.