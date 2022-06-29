«За гранью»: вышедшую на ринг Загитову растоптали
Коллеги знаменитости не смогли скрыть свое мнение.
Хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал боксерский поединок Алины Загитовой. Спортсмен не оценил эксперименты фигуристки.
Несколько дней назад олимпийская чемпионка вышла на ринг с профессиональным боксером Олегом Саитовым, который на глаза десятков поклонников провел для нее мастер-класс. Многие поклонники похвалили спортсменку за смелость открывать для себя новые виды спорта. Однако коллеги Загитовой не остались в таком же восторге.
Как отметил Фетисов, выступления фигуристок в настолько «мужских» видах спорта кажутся ему странными. По его словам, важно, чтобы спортсменки не выглядели смешно, пытаясь освоить новую для себя дисциплину, однако Загитова не справилась с этой задачей.
«Для девочек такие выступления — это „ту мач“. Случай с Загитовой, возможно, был немного за этой гранью», — цитирует слова хоккеиста портал Sport24.