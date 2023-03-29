За границей успеха не добилась: вот как живет и выглядит Катя из фильма «Вор»

Дуэт с Владимиром Машковым в фильме «Вор» Павла Чухрая стал для Екатерины Редниковой звездным часом. Когда картину номинировали на «Оскар», актриса уехала покорять Голливуд.

С жильем артистке помогла Милла Йовович. С ней Редникова очень дружна. Первое время она жила дома у мамы Йовович Галины Логиновой. Единственной серьезной работой на фабрике грез, которой гордится сама актриса, является роль в фильме «Архангел». Там ей довелось поработать с Дэниэлом Крэйгом.

Свой отъезд из России звезда «Вора» объясняла творческими причинами. Ей не нравились поступающие предложения. «Я долго считала, что мне не везет. Редко, мол, попадают сценарии, от которых душа трепещет», — откровенничала актриса. Пообщавшись с более опытными коллегами по цеху, она поняла, что другие актеры сталкиваются с такой же проблемой.

В США Редникова вышла замуж за продюсера Сергея Конова. В 2012 году родила сына Лавра. Супруги давно не появляются вместе на публике.