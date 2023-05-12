За границей сняли свою версию «Ну, погоди!», которую лучше не показывать детям (фото)

Мультфильм «Ну, погоди!» — признанная классика советской анимации. Миллионы поклонников по всему миру осыпают его комплиментами. А некоторые художники, как оказалось, выпускают даже свои версии.

Так, вьетнамские аниматоры оказались в таком восторге от мультфильма, что представили местным зрителям свою версию. Они повторили образы главных героев, но внесли несколько весьма неожиданных изменений в сюжет.

Как рассказывает Сыендук в своем YouTube-канале, Волк во вьетнамской версии отличается жестокостью. Уже в первом эпизоде он весьма сильно избивает Зайца, а в последующих сериях неоднократно угрожает ему оружием. Выражение же его лица весьма грубое, а сам он постоянно выясняет отношения со своей женой.

Заяц же мстит Волку в своеобразной манере. Например, с помощью своего друга Индюка он спаивает хищника, тем самым обезвредив его, и также известен хитростью.

В итоге у художников из Вьетнама получилась весьма жестокая версия любимого всеми мультфильма. И, как отмечают пользователи Сети, ее лучше никогда не показывать детям, ведь она действительно может оказать влияние на психику.