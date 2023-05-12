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Киноафиша Статьи За границей сняли свою версию «Ну, погоди!», которую лучше не показывать детям (фото)

За границей сняли свою версию «Ну, погоди!», которую лучше не показывать детям (фото)

12 мая 2023 13:45
За границей сняли свою версию «Ну, погоди!», которую лучше не показывать детям (фото)

Такая картина может стать причиной психологической травмы.

Мультфильм «Ну, погоди!» — признанная классика советской анимации. Миллионы поклонников по всему миру осыпают его комплиментами. А некоторые художники, как оказалось, выпускают даже свои версии.

Так, вьетнамские аниматоры оказались в таком восторге от мультфильма, что представили местным зрителям свою версию. Они повторили образы главных героев, но внесли несколько весьма неожиданных изменений в сюжет.

Как рассказывает Сыендук в своем YouTube-канале, Волк во вьетнамской версии отличается жестокостью. Уже в первом эпизоде он весьма сильно избивает Зайца, а в последующих сериях неоднократно угрожает ему оружием. Выражение же его лица весьма грубое, а сам он постоянно выясняет отношения со своей женой.

Заяц же мстит Волку в своеобразной манере. Например, с помощью своего друга Индюка он спаивает хищника, тем самым обезвредив его, и также известен хитростью.

В итоге у художников из Вьетнама получилась весьма жестокая версия любимого всеми мультфильма. И, как отмечают пользователи Сети, ее лучше никогда не показывать детям, ведь она действительно может оказать влияние на психику. За границей сняли свою версию «Ну, погоди!», которую лучше не показывать детям (фото)

Фото: Кадр из мультсериала «Ну, погоди!», кадр YouTube «chomp200»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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