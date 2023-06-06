За границей детям запрещено смотреть советскую сказку: «Ну и фантазия у русских»

Культовая русская сказка «Морозко», экранизированная гениальным Александром Роу, так напугала американцев, что они до сих пор вспоминают о ней с дрожью. Суровая русская зима, падчерица, оставленная умирать на морозе, жуткая Баба-Яга, к которой мы привычны с детства — все это и многое другое производит неизгладимое впечатление на жителей США.

Даже на взрослых эта сказка повлияла очень сильно. Они с ужасом вспоминают избушку на курьих ножках, ведьминского кота и превращение главного героя в медведя. Не меньше их впечатлил и сам Мороз, который замораживает и убивает все живое вокруг. Американцы удивляются нашей фантазии и не понимают, как можно показывать такие ужасы детям, и запрещают смотреть эту сказку.

К слову, совсем иначе «Морозко» восприняли в большинстве европейских стран. Их не напугали ни русская фантазия, ни жуткие персонажи в сказке. Но это совсем не удивительно! Ведь почти все европейцы знакомы с настоящими сказками братьев Гримм. До адаптации Андерсена и уж тем более до Диснея эти сказки были такими пугающими, что русский фольклор не идет с ними ни в какое сравнение.