За год до смерти: красавицу из «Доживем до понедельника» было не узнать (фото)

Советские зрители узнали имя Ирины Печерниковой в 1968 году благодаря ее роли в фильме «Доживем до понедельника». В картине она сыграла учительницу английского языка. Ее кинокарьера развивалась довольно успешно: Ирина снялась в лентах «Два капитана», «По собственному желанию» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Красавица-актриса много работала с признанными звездами — от Владимира Высоцкого до Вячеслава Тихонова. За спиной Печерниковой шептались, приписывая ей романы с партерами. Но актриса была верной избраннику — музыканту Збигневу Бизоню. Правда, их брак был скоротечным, как и второй союз Ирины с актером Борисом Галкиным.

В 1990-е годы Печерникова сильно страдала от своей невостребованности. По слухам, к этому прибавились и проблемы со спиртным. Но актриса нашла в себе силы перебороть пагубную привычку и даже вновь начала сниматься. Однако с 2000-х годов Печерникова вела затворнический образ жизни и обитала в глухой деревне в Ярославской области и делила дом вместе с подругой.

Последний раз зрители видели Ирину на экране в 2019 году в программе «Сегодня вечером». Узнать в постаревшей женщине красавицу из «Доживем до понедельника» уже было нельзя. Спустя год после съемок в передаче актриса скончалась от инфаркта, всего день не дожив до 75-летнего юбилея.