Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За год до смерти Богатырев подписал другу фото: от этих семи слов проберет ознобом

За год до смерти Богатырев подписал другу фото: от этих семи слов проберет ознобом

7 декабря 2022 15:45
За год до смерти Богатырев подписал другу фото: от этих семи слов проберет ознобом

Актер понимал, что ему осталось жить недолго.

Роль в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» 1974 года сделала Юрия Богатырева популярным во всем СССР. Для сотрудничества с Никитой Михалковым актер специально похудел, научился держаться в седле и даже драться. После всеобщего признания Богатырев много снимался в кино и играл на сцене театра. Коллеги запомнили его как мягкого и доброго человека, очень чувствительного и ранимого. Интуиция даже позволила ему предсказать собственную смерть.

Однажды Евгений Стеблов застал друга в настоящей истерике. Он кое-как успокоил Юрия, который все повторял, что скоро умрет. О подобном странном поведении Богатырева вспоминал и Константин Райкин. Друзья списывали такие поступки на некую самовлюбленность и желание устроить сцену.

А после трагической смерти актера в 1989 году один из его знакомых вспомнил о страшном снимке. Юрий подарил ему собственное фото, на обороте которого написал всего семь слов — они шокируют до сих пор.

«От Юры Богатырева. За год до смерти», — значилось там.

Фото: Кадры из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video