За год до смерти Богатырев подписал другу фото: от этих семи слов проберет ознобом

Роль в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» 1974 года сделала Юрия Богатырева популярным во всем СССР. Для сотрудничества с Никитой Михалковым актер специально похудел, научился держаться в седле и даже драться. После всеобщего признания Богатырев много снимался в кино и играл на сцене театра. Коллеги запомнили его как мягкого и доброго человека, очень чувствительного и ранимого. Интуиция даже позволила ему предсказать собственную смерть.

Однажды Евгений Стеблов застал друга в настоящей истерике. Он кое-как успокоил Юрия, который все повторял, что скоро умрет. О подобном странном поведении Богатырева вспоминал и Константин Райкин. Друзья списывали такие поступки на некую самовлюбленность и желание устроить сцену.

А после трагической смерти актера в 1989 году один из его знакомых вспомнил о страшном снимке. Юрий подарил ему собственное фото, на обороте которого написал всего семь слов — они шокируют до сих пор.