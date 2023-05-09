За эту гостью на коронации Карла III стыдно было всем: ее выходки шокируют

Вокруг коронации Карла III ходило множество слухов и домыслов. А особо преданные поклонники правящей династии гадали, какой выходкой принц Гарри и Меган Маркл удивят публику. Но беда пришла из-за океана.

Американская певица Кэти Перри появилась на церемонии вместе с главным редактором британского Vogue. Однако ни компания интеллигентного мужчины, ни статус мероприятия не заставили поп-диву следовать правилам этикета. Исполнительница постоянно делала селфи и фотографировала все вокруг. К тому же она с трудом держала себя на высоких каблуках и часто спотыкалась.

Но самой шокирующей выходкой красавицы стало ее абсолютное неуважение к истории Англии. Кэти Перри встала на памятный камень Черчилля, чтобы сделать несколько снимков. Такое поведение ужаснуло подданных британской короны, а поклонникам певицы стало стыдно за своего кумира.