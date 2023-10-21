За этот ремейк не стыдно зрителям и артистам: снял Данелия, причем в лихие 90-е

Принято ругать российские ремейки советских картин. Явной творческой неудачей стали «перезагрузки» классических кинолент «Карнавальная ночь», «Кавказская пленница», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Мало кто знает, что шедевры из СССР начали переснимать еще в 90-е, но некоторые подобные опыты оказались вполне удачными.

Картина 1993 года «Настя» режиссера Георгия Данелии как раз является ремейком «Происшествия, которого никто не заметил» Александра Володина. В обеих лентах главная героиня загадывает желание стать красивой, но исполнение мечты ее совсем не радует.

Пусть фильм Данелии сегодня является лишь достоянием киноманов, в наши дни картина имеет высокий рейтинг. В Сети немало положительных отзывов на творение постановщика. Изюминка произведения — это Савелий Крамаров, исполнивший роль Косого. Это явная отсылка к «Джентльменам удачи», как пишет ЖЖ-блогер Виталий Дубогрей.