За этот фильм в СССР пришлось краснеть: иностранцам показать стыдно

Многие советские кинохиты с громкими овациями встречали за границей. Хотя порой чиновники из Госкино опасались за имидж страны и все же запрещали показ отечественных картин за рубежом. Но за детский фильм «Сомбреро» стыдно было не только чиновникам.

Сценарий Сергея Михалкова весьма оригинален, и с первых минут внимание юных зрителей приковано к экранам. В центре сюжета находится группа мальчиков, каждый из которых мечтает сыграть д’Артаньяна в постановке «Три мушкетера». Главный герой оказывается обманутым и решает проучить обидчиков.

Шура Тычинкин переодевается в настоящий мексиканский костюм и разыгрывает своих товарищей. В процессе подготовки к роли он изучает историю и географию жаркой латиноамериканской страны. А также школьник осваивает мексиканский язык, чего в реальности просто не может быть. В этом государстве говорят на испанском, и создатели фильма должны были это знать. Поэтому картину с такой грубой ошибкой и стыдно показать иностранцам.