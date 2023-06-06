За эти слова Тома Круза возненавидела каждая американка: вам тоже они не понравятся

Многие голливудские звезды, надеясь на любовь публики и популярность, позволяют себе весьма спорные, а порой и оскорбительные высказывания. Иногда преданные поклонники стараются защитить своих кумиров от общественного порицания. Но в случае с Томом Крузом все произошло иначе.

Знаменитый актер известен своей любовью к опасным трюкам и тяжелым физическим нагрузкам. Он регулярно тренируется в зале и, похоже, считает такой род занятий лучшей терапией. Именно поэтому, когда красавец узнал о послеродовой депрессии Брук Шилдс, он посоветовал ей просто отправиться в спортзал и перестать принимать медикаменты.

Рекомендации Круза возмутили не только американок, но и женщин по всему миру. И за такое оскорбительное высказывание звезде пришлось заплатить. Мужем всемирно известной модели оказался руководитель крупной кинокомпании, которая вскоре расторгла с Томом крупный контракт, и он лишился множества ролей.