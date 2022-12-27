За десять лет до «Брата»: глазам не поверите, увидев юного Сергея Бодрова (фото)

Актер Сергей Бодров родился в творческой интеллигентной семье. Его мать была искусствоведом, а отец Сергей Бодров-старший — известным советским режиссером. Артист дебютировал в кино в подростковом возрасте. В 15 лет Сергей сыграл крошечную роль мальчика из конноспортивного клуба в фильме своего отца «Я тебя ненавижу». Бодров-младший даже не был указан в титрах. Тогда зрители не могли и подумать, что этот юноша с короткой стрижкой в белой футболке станет будущим кумиром молодежи и символом поколения 90-х.

Через три года он появился в следующей картине отца «Свобода — это рай», где снова мелькнул в незначительном эпизоде. А в 1996 году Сергей получил свою первую крупную роль в кино. Бодров сыграл рядового Жилина в военной драме «Кавказский пленник». В том же году состоялось судьбоносное знакомство Сергея с режиссером Алексеем Балабановым, который на тот момент был известен лишь в узких кругах. Он позвал Бодрова сниматься в свой новый фильм о человеке, сломленном чеченской войной.

Драма «Брат» прославила Сергея на всю страну, а его героя Данилу Багрова окрестили народным героем. В 2000 году вышло продолжение, закрепившее всероссийскую славу актера.