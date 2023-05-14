За что звезда Голливуда возненавидел Киану Ривза: его откровения шокируют

Имена голливудских знаменитостей часто встречаются на полках книжных магазинов, поскольку почти все артисты стремятся опубликовать свои мемуары. Так поступил и Мэттью Перри. Однако читателей привлекли не увлекательные подробности из жизни актера, а его отношение к коллеге по цеху.

Звезда сериала «Друзья» два раза вспомнил Киану Ривза, но не в самом положительном ключе. Смысл его высказываний сводился к тому, что добродушный брюнет не заслуживает жить, в то время как Ривер Феникс и Хит Леджер уже мертвы.

Это утверждение сильно шокировало поклонников исполнителя роли Нео, но довольно быстро за их кумира заступились другие актеры. Волна всеобщего негодования захлестнула Мэттью Перри, который вынужден был оправдываться. Он честно признал, что совершил глупый поступок, и дал слово, что уберет имя Киану из своих мемуаров.