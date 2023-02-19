За что в Америке ненавидят Фаину Раневскую: от правды россияне впадут в ступор

Фаина Раневская всегда славилась своими меткими и дерзкими выражениями. Но порой слова актрисы были слишком резкими, граничащими с цинизмом.

Однажды Раневская сказала: «Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много — в Книгу о вкусной и здоровой пище». На первый взгляд фраза кажется смешной и очень точной. Но, учитывая многие современные тенденции, сегодня такое высказывание может показаться издевательством над животными.

Однако если россияне отнеслись к этой цитате более-менее снисходительно, то американцы с их трендом охраны дикой природы были просто возмущены: «А что тут смешного? Здесь плакать надо», «А потом Книга о вкусной и здоровой пище превращается в Красную...», «Вообще, это повод задуматься».

В Америке существует множество организаций по защите прав животных. Кроме того, на улицах почти невозможно встретить бездомных кошек и собак, так как в городах открыто множество приютов для таких «беспризорников». Поэтому неудивительно, что подобные смелые цитаты о животных американцы воспринимают в штыки.