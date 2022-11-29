За что Ширвиндт изгнал из театра звезду «Доярки из Хацапетовки»: осудит каждый

В карьере Евгении Осиповой были не только взлеты, но и падения. Артистка добилась расположения Сергея Безрукова, который помог ей поступить в театральный. Впоследствии звезда устроилась на работу в Театр Сатиры, откуда была несправедливо уволена.

Причина этого явно заслуживает и негодования, и осуждения. Один из педагогов ГИТИСа Борис Морозов обратился к Александру Ширвиндту с просьбой исключить Осипову из труппы, аргументировав это тем, что не нужно брать на работу выходцев из провинции, когда в столице полно детей известных актеров, которые никак не могут найти свое место на театральной сцене.

Как пишет портал «Культурология», артистка, приехавшая в Москву из Тулы, смирилась со своей участью и решила посвятить себя кинематографу. Она посещала всевозможные кастинги и вскоре удача ей улыбнулась. Звезду пригласили на главную роль в сериале «Доярка из Хацапетовки». Проект, где провинциальные черты актрисы оказались как нельзя кстати, и принес ей наибольшую известность.