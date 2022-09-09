За что россияне пожалели Собчак: причина в поведении мужа

Недавний совместный выход Ксении Собчак и Константина Богомолова на одной из кинопремьер тотчас же оброс обсуждениями в Сети. Фолловеры говорят о возможных проблемах в их браке. А все потому, что режиссер на мероприятии казался потухшим и уставшим. Пока Собчак улыбалась для камер, позировавший рядом с ней супруг даже не пытался скрыть безразличие.

Популярный блогер Лена Миро в своем ЖЖ предположила, что Константина утомила супруга, чересчур активная в публичной сфере. Однако ее подписчики пожалели не постановщика, а саму Ксению, отметив, что ей может быть неприятно постоянно видеть рядом с собой недовольное выражение лица мужа.