За что россияне пожалели Собчак: причина в поведении мужа
Совместное посещение кинопремьеры обернулось провалом.
Недавний совместный выход Ксении Собчак и Константина Богомолова на одной из кинопремьер тотчас же оброс обсуждениями в Сети. Фолловеры говорят о возможных проблемах в их браке. А все потому, что режиссер на мероприятии казался потухшим и уставшим. Пока Собчак улыбалась для камер, позировавший рядом с ней супруг даже не пытался скрыть безразличие.
Популярный блогер Лена Миро в своем ЖЖ предположила, что Константина утомила супруга, чересчур активная в публичной сфере. Однако ее подписчики пожалели не постановщика, а саму Ксению, отметив, что ей может быть неприятно постоянно видеть рядом с собой недовольное выражение лица мужа.
«Жить надо так, чтобы твой новоиспеченный супруг не сидел рядом с тобой с таким лицом», «А Ксения зачем терпит рядом это прокисшее лицо?», «Мне было бы неприятно, если бы рядом со мной был такой „взгляд“», «Больше интересует не как он с ней живет, а как она его терпит и зачем», «Как самой Собчак с ним не скучно? Виторган и то повеселее казался», — отметили комментаторы.