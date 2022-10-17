За что россияне невзлюбили Ларису Долину: дело не во внешности

На днях Лариса Долина позволила себе довольно резкие заявления в адрес хейтеров. Ее возмутили высказывания критиков, не оценивших образ в ультракоротких шортах. Певица назвала недоброжелателей хамами и невежами с никчемными советами. А популярный блогер Anton S считает, что отрицательные комментарии Долина получает отнюдь не из-за внешности.

По его мнению, в Сети артистку невзлюбили, так как считают лицемерной. Ей регулярно припоминают скандал с блогером Валей Карнавал: Лариса Долина заявила девушке, что ей лучше не петь или же заниматься этим на собственной кухне. Но затем пара внезапно помирилась и даже записала вместе видео для соцсетей. Такое поведение заставило многих предположить, что конфликт был нужен лишь для пиара исполнительницы .

«Это все сляпанные на коленке пиар-проекты», — заявил Anton S в своем шоу в соцсетях.

Комментаторы блогера с ним согласились, признавшись, что разочаровались в поведении Долиной. Ее желание вернуть популярность на провокациях и скандалах оборачивается двуличными поступками, заключили пользователи.