За что Ролан Быков попал в «черный список» известных режиссеров: смеялся каждый

Сейчас имя Ролана Быкова на слуху у каждого россиянина. Но на заре карьеры в него никто не верил. Несмотря на весь артистический дар, ему сначала отказали в поступлении в ГИТИС, а потом и во ВГИК. Члены приемной комиссии обратили внимание студента на его маленький рост (чуть выше 150 см) и плохую дикцию. По их словам, с такими данными артистом Быков точно стать не сможет.

Успешными для Ролана оказались экзамены в Щукинское училище. Но даже после получения образования и блистательных ролей на сцене театров, в худсовете имя Быкова внесли в списки актеров «с несоветской внешностью».

Рано полысевшего, щуплого и невысокого актера не принимали всерьез даже режиссеры. А чиновники в Минкульте и вовсе были уверены, что удел Ролана — это комические и отрицательные роли. Поэтому, когда Алексей Герман пригласил Быкова на роль командира отряда партизанов в фильм «Проверка на дорогах» в 1970 году, цензоры потребовали заменить актера. По их мнению, столь героический образ никак не вязался с обликом Ролана. Режиссер наотрез отказался идти на эти и другие условия, поэтому ленту положили на полку на 14 с лишним лет.