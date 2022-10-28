За что Опра Уинфри платит баснословные деньги: россиянам доступно даже дома

Ради улучшения своего самочувствия звезда была готова на все.

В 2020 году с Опрой Уинфри произошел несчастный случай. Известная журналистка, обладающая довольно крупным телосложением, неудачно упала и повредила правую ногу. Впоследствии ей пришлось долго и мучительно восстанавливаться от полученной травмы.

Для этого знаменитости потребовалось не только большое терпение, но и большие деньги. Одна из методик, к которой ради улучшения своего состояния прибегла Уинфри, заключается в чередовании льда и горячих компрессов. За то, что многие россияне успешно и бесплатно делают дома, знаменитость каждый раз отдавала по три тысячи долларов.

В любом случае главное — результат, а им звезда экрана вполне довольна.