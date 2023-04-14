За что «Неуловимых мстителей» убрали с советских экранов: причина не укладывается в голове

Трилогия «Неуловимые мстители» сделала ключевых актеров национальным героями. Их цитаты ушли в народ, а поклонники были готовы носить кумиров на руках. Публика ассоциировала актеров с их персонажами, а советские чиновники хотели видеть в них пример для подражания. Однако эти надежды не оправдались.

В реальной жизни молодые актеры даже не пытались походить на своих экранных героев. Виктор Косых, сыгравший Даньку, пристрастился к алкоголю и был не прочь поучаствовать в дебошах. Не отличался примерным поведением и Яшка Цыган, которого воплотил на экране Василий Васильев. Он, как и его коллега Косых, то и дело ввязывался в драки. А уж о романах Ксанки — Валентины Курдюковой — судачил весь «Мосфильм».

Чиновники невзлюбили артистов за то, что те якобы порочили собственные образы. Поэтому «наверху» приняли решение убрать с экранов «Неуловимых мстителей» и негласно предать фильмы забвению. Сегодня подобный запрет покажется дикостью, ведь времена изменились, и нынешние актеры вправе делать все, что им захочется. Но в эпоху СССР подобные фривольности были строго наказуемы, поэтому из-за Васильева, Косых и Курдюковой пострадал и сам фильм.