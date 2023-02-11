За что над красавцем Джеймсом Бондом насмехается весь Голливуд: ответ на фото

Когда-то Пирс Броснан блистал на экране в образе Джеймса Бонда. Эта роль сделала и без того популярного актера любимцем всех женщин. Однако при этом он оказался посмешищем для всего Голливуда.

Вот уже более 25 лет звезда экрана счастлив рядом с журналисткой Кили Смит. Именно этот факт и не дает многим покоя. Причина кроется во внешности избранницы Броснана.

При росте в 174 см Смит весит почти 120 килограммов, из-за чего ее трудно назвать красоткой. Вот только многие забыли, что в 90-е Кили была той еще горячей штучкой. Она могла похвастаться не только миловидным личиком, но и точеной фигурой.

Оставалась Смит худышкой и после первых родов, а вот после вторых начала заметно поправляться. Многие уверены, что всему виной стал гормональный сбой. В любом случае хейтеры твердят, что Кили недостойна такого секс-символа, как Броснан. Как бы там ни было, актера нисколько не волнует, что о нем и о его любимой говорят посторонние.