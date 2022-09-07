За что лучший фильм Талызиной запретили на 15 лет: «обнаженка» ни при чем

Фильму «Иванов катер» прочили всесоюзную славу. Неудивительно, ведь сценарий к нему создал известный писатель Борис Васильев в 1970 году. Съемки доверили режиссеру Марку Осепьяну, который только недавно пришел в профессию. А главные роли достались Петру Вельяминову, Валентине Талызиной и Юрию Орлову. Причем актриса получила крайне романтический образ: в одном из эпизодов она даже слегка приоткрывала грудь, что было очень смелым для кинематографа той поры.

Работу Осепьяна высоко оценили его коллеги в 1972 году. Но чиновники Госкино разнесли фильм в пух и прах: им показалось, что герои были неоднозначно разделены на положительных и отрицательных персонажей. Хоть они и пропустили откровенную сцену с Талызиной, но зато обратили внимание на кадры с горячительными напитками.

Постановщик попытался исправить картину при помощи досъемок. Однако ни один из вариантов не устраивал цензоров. В итоге ленту отправили «на полку» на долгие 15 лет. Свет она увидела только в 1987 году, восхитив многих зрителей. Некоторые из пользователей Сети до сих пор считают, что лучшая роль Талызиной была сыграна именно в «Ивановом катере».